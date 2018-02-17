Hyundai начнет собирать в РФ двигатели для своих автомобилей
Hyundai начнёт крупноузловую сборку двигателей в России. На производственной площадке компании в РФ в 2017 году произвели 23,5 тыс. южнокорейских автомобилей, согласно статистических данных, это превышает показатели 2016 года на 13%.
По плану компании, решение относительно промышленной сборки силовых агрегатов будет принято к концу нынешнего года, речь идёт о строительстве нового завода на территории РФ. Наряду с моторами станут собирать и трансмиссии. В настоящее время проводится анализ перспектив российского рынка, при этом на начальном этапе рассматривается вариант размещения производства на предприятиях других марок. Алексей Калицев, директор ООО «Хендэ мотор СНГ», сообщил в масс-медиа, что решение пока не утверждено, специалисты изучают несколько вариантов реализации проекта.
«Мы рассчитываем, что решение будет принято уже в этом году», - подчеркнул Калицев. В Министерстве промышленности и торговли РФ ранее сообщили, что компания Hyundai планирует начать сборку двигателей в России, но до этого необходимо провести анализ перспектив первичного рынка страны.
По плану компании, решение относительно промышленной сборки силовых агрегатов будет принято к концу нынешнего года, речь идёт о строительстве нового завода на территории РФ. Наряду с моторами станут собирать и трансмиссии. В настоящее время проводится анализ перспектив российского рынка, при этом на начальном этапе рассматривается вариант размещения производства на предприятиях других марок. Алексей Калицев, директор ООО «Хендэ мотор СНГ», сообщил в масс-медиа, что решение пока не утверждено, специалисты изучают несколько вариантов реализации проекта.
«Мы рассчитываем, что решение будет принято уже в этом году», - подчеркнул Калицев. В Министерстве промышленности и торговли РФ ранее сообщили, что компания Hyundai планирует начать сборку двигателей в России, но до этого необходимо провести анализ перспектив первичного рынка страны.
Автор: Семен Зайцев