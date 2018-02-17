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Эксперты рассказали, почему человечество до сих пор не попало на Марс
Эксперты из Великобритании рассказали, что человечество до сих пор не отправилось на Марс из-за медлительности. По словам специалистов, первая миссия на Красную планету должна была состояться еще в 1964 году, но постоянно переносилась, а в конечном итоге была отменена.

Эксперты рассказали, почему человечество до сих пор не попало на Марс


В 1976 году космический аппарат Viking 1 приземлился на Марс, но не смог долго функционировать из-за недостаточного запаса топлива. Астробиологи уже тогда начали делать самые смелые предположения по поводу жизни на Красной планете. Причиной этому послужило обнаружение каналов, напоминавших водные. Спустя несколько лет исследования в данной области прекратились.

Ученые уверены, что причиной затягивания миссии на Марс является масса других планов у NASA и частных компаний. В данном случае эксперт выделили Илона Маска, который на протяжении последних лет добился большого успеха в покорении Красной планеты. Исследователи уделяют излишнее внимание поискам внеземной жизни на расстоянии.

Гилберт Левин, работавший с аппаратом Viking 1, рассказал, что уже тогда у исследователей имелись амбициозные планы касательно Марса. Именно из-за большого количества задач, которые поставило перед собой человечество, сконцентрироваться на одной миссии пока не удается. Ученый выразил надежду, что к началу следующего десятилетия колонизация Красной планеты сдвинется с мертвой точки.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 09:40
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