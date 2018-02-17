В Новосибирской области угонщик на угнанном авто попал в ДТП
В Новосибирской области угонщик авто попал с ним в ДТП. Хозяйкой угнанной иномарки оказалась жительница районного центра Черепаново.
Автовладелец обратилась в полицию с заявлением об угоне ее авто Toyota модели RAV-4. Машина в тот момент находилась в припаркованном состоянии рядом с домом хозяйки. Самого угонщика удалось задержать, когда он попал в аварию на одном из участков трассы «Евсино-Белово».
Полиция в настоящий момент разбирается с обстоятельствами и деталями произошедшего. Детальная информация об аварии пока не разглашается. О количестве пострадавших в ДТП пока ничего не известно.
Автовладелец обратилась в полицию с заявлением об угоне ее авто Toyota модели RAV-4. Машина в тот момент находилась в припаркованном состоянии рядом с домом хозяйки. Самого угонщика удалось задержать, когда он попал в аварию на одном из участков трассы «Евсино-Белово».
Полиция в настоящий момент разбирается с обстоятельствами и деталями произошедшего. Детальная информация об аварии пока не разглашается. О количестве пострадавших в ДТП пока ничего не известно.
Автор: Сёмина Виктория