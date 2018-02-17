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exclusive / Шоу-бизнес

Фанаты считают, самый красивый преступник обманул Ольгу Бузову
Поклонники Ольги Бузовой предположили, что «самый красивый преступник в мире» Джереми Микс мог ее обмануть. По мнению фанатов, изначально певица планировала закрутить с ним роман или просто воспользоваться его мировой известностью, но о работе с российской исполнительницей он ни разу не упомянул.

Фанаты считают, самый красивый преступник обманул Ольгу Бузову


Джереми Микс появился в новом клипе Бузовой на песню «Wi-fi». Поклонники неоднозначно отреагировали на премьеру, назвав ее излишне пошлой и откровенной. В ролике присутствуют элементы БДСМ, ставшие популярными из-за картины «Пятьдесят оттенков серого» и соответствующей книги. Бузова отметила, что концепцию фильма решила использовать и в своем клипе.

Поклонники предположили, что Джереми Микс на самом деле преследовал корыстные цели. На его странице в Instagram в настоящее время около 1,7 миллиона подписчиков. Бузова же располагает примерно в 8 раз большей аудиторией, ввиду чего появление «самого красивого преступника» в ее клипе могло пойти на пользу только ему.

Большая часть посмотревших клип пришла к выводу, что присутствие Джереми Микса в нем было вовсе не обязательным. Один из фанатов Бузовой отметил, что в Москве можно было найти мужчину с более привлекательной внешностью.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:50
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