СМИ: В Красноярском крае резко увеличилось число миллионеров
На территории Красноярска и края, согласно статистическим данным, стало больше лиц, относящихся к рублевым миллионерам. По информации УФНС, речь идёт о росте около 20%, в сравнении с 2016 годом.
Число налоговых декларантов с суммы дохода, превышающего 1 млн рублей, в 2017 году составило 18,1 тыс. человек. УФНС официально зафиксировало рост лиц с миллионными доходами. Согласно данным краевого управления, налоговые инспекции приняли не менее 187 тыс. деклараций за 2016 год, их сдали 168 тыс. налогоплательщиков. Суммарный доход, по которому документально отчитались жители российского региона, возросло на 7%, составив в целом 135 млрд рублей. При этом количество декларантов, чей доход находится на уровне свыше 1 млн рублей, составил 18%.
В налоговом ведомстве отметили, что 9% рублевых миллионеров получили свои доходы вследствие реализации ценных бумаг и различного имущества. Другие заработали денежные средства в результате частной практики и ведения предпринимательской деятельности.
Число налоговых декларантов с суммы дохода, превышающего 1 млн рублей, в 2017 году составило 18,1 тыс. человек. УФНС официально зафиксировало рост лиц с миллионными доходами. Согласно данным краевого управления, налоговые инспекции приняли не менее 187 тыс. деклараций за 2016 год, их сдали 168 тыс. налогоплательщиков. Суммарный доход, по которому документально отчитались жители российского региона, возросло на 7%, составив в целом 135 млрд рублей. При этом количество декларантов, чей доход находится на уровне свыше 1 млн рублей, составил 18%.
В налоговом ведомстве отметили, что 9% рублевых миллионеров получили свои доходы вследствие реализации ценных бумаг и различного имущества. Другие заработали денежные средства в результате частной практики и ведения предпринимательской деятельности.
Автор: Семен Зайцев