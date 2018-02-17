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Звезда “Дома-2” Оксана Ряска чуть не умерла при рождении
Оксана Ряска, известная общественности по участию в “Доме-2”, откровенно призналась, что при рождении оказалась на грани жизни и смерти. Этим бывшая звезда телестройки решила поделиться в связи с отпразднованным 16 февраля днем рождения.

Звезда “Дома-2” Оксана Ряска чуть не умерла при рождении

По словам Ряски, во время ее появления на свет имели место серьезные трудности. В частности, будущая теледива родилась всего после семи месяцев пребывания в утробе матери, непросто проходил и непосредственно момент появления звезды “Дома-2” на свет. Впрочем, трудности при рождении не помешали теледиве вырасти полностью здоровой и красивой девушкой, в пользу чего высказались и поклонники Оксаны Ряски.

Сама звезда реалити-шоу признается, что до сих пор не может понять, как ей удалось избежать трагедии, однако благодарна родителям за то, что подарили ей наполненную светлыми и радостными моментами жизнь. В комментариях фолловеры поддержали звезду “Дома-2”, отмечая, что счастливый исход осложнений открыл ей массу возможностей, и не стоит их упускать.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 11:51
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