Японка защищает ребенка от видеоигр при помощи замка на вилке
Японка придумала надежный и оригинальный способ защитить своего ребенка от чрезмерного увлечения видеоиграми. Она на вилку от приставки надела замок, чтобы мальчик не смог включить ее в розетку питания.
Об этом сообщает пользователь Twitter под ником sasamipicata. Чтобы ребенок также долго не играл смартфоне, женщина повторила тот же трюк с зарядным устройством гаджета. В Японии широко распространены широкие штепсельные вилки с отверстиями. Женщина продела в отверстия дужки навесных замков.
Пользователи Сети посчитали, что японка слишком жестко подошла к решению данного вопроса. Другие оценили ее креативность и похвалили за идею, которую собрались взять и себе на вооружение.
Фото изобретения доступны по ссылке.
Об этом сообщает пользователь Twitter под ником sasamipicata. Чтобы ребенок также долго не играл смартфоне, женщина повторила тот же трюк с зарядным устройством гаджета. В Японии широко распространены широкие штепсельные вилки с отверстиями. Женщина продела в отверстия дужки навесных замков.
Пользователи Сети посчитали, что японка слишком жестко подошла к решению данного вопроса. Другие оценили ее креативность и похвалили за идею, которую собрались взять и себе на вооружение.
Фото изобретения доступны по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин