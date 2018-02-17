В Воронеже на улице Рылеева мужчина выгуливал телевизор
В Воронеже на улице Рылеева мужчина прогуливался с телевизором словно с собакой. Пользователи Сети так шуточно прокомментировали фото.
На изображении молодой человек ранним утром волочит за собой телевизор в неизвестном направлении. Видимо, громкий звук разбудил жителей улицы, поэтому фото события выложили в Сеть.
В комментариях отметили, что телевизор будет выброшен на свалку за плохие новости, некоторые написали о выгуле устройства перед работой. Скорее всего, жителю Воронежа просто лень было нести его в руках.
На изображении молодой человек ранним утром волочит за собой телевизор в неизвестном направлении. Видимо, громкий звук разбудил жителей улицы, поэтому фото события выложили в Сеть.
В комментариях отметили, что телевизор будет выброшен на свалку за плохие новости, некоторые написали о выгуле устройства перед работой. Скорее всего, жителю Воронежа просто лень было нести его в руках.
Автор: Северов Андрей