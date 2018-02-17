Названа дата начала продаж роскошного внедорожника DS 7 Crossback
Компания Peugeot-Citroen сообщила дату начала продаж кроссовера DS 7 Crossback. По предварительным данным, на рынке Китая автомобиль появится уже 20 марта текущего года.
DS 7 Crossback для внутреннего рынка Китая будет иметь ряд отличий от своего европейского аналога. Главным из них станут длина, увеличившаяся примерно на 3 сантиметра, и пониженный клиренс. Также в Китае кроссовер получит решетку радиатора без хромированного покрытия, что сделает дизайн более классическим.
Базовая модификация DS 7 Crossback будет работать с силовым агрегатом на 1,6 литра при мощности в 180 лошадиных сил. В Китае автомобиль появится только с передним приводом, но на европейском рынке стоит ждать и вариацию 4 на 4. Среди особенностей автомобиля стоит выделить 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, расположением относительно корпуса специально подстроенные под клиренс.
Топовая версия получит адаптивную систему круиз-контроля с возможностью предотвращения столкновений. Подвеску в кроссовере можно будет регулировать в зависимости от дорожного покрытия. Сведения о стоимости автомобиля планироваться обнародовать непосредственно перед премьерой.
DS 7 Crossback для внутреннего рынка Китая будет иметь ряд отличий от своего европейского аналога. Главным из них станут длина, увеличившаяся примерно на 3 сантиметра, и пониженный клиренс. Также в Китае кроссовер получит решетку радиатора без хромированного покрытия, что сделает дизайн более классическим.
Базовая модификация DS 7 Crossback будет работать с силовым агрегатом на 1,6 литра при мощности в 180 лошадиных сил. В Китае автомобиль появится только с передним приводом, но на европейском рынке стоит ждать и вариацию 4 на 4. Среди особенностей автомобиля стоит выделить 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, расположением относительно корпуса специально подстроенные под клиренс.
Топовая версия получит адаптивную систему круиз-контроля с возможностью предотвращения столкновений. Подвеску в кроссовере можно будет регулировать в зависимости от дорожного покрытия. Сведения о стоимости автомобиля планироваться обнародовать непосредственно перед премьерой.
Автор: Махов Артем