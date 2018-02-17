Житель Украины пытался на корточках пересечь границу с Польшей
На территории Украины местный житель предпринял попытку на корточках пересечь границу с Польшей. Об этом широким массам сообщается на странице пограничной службы страны в сети Facebook.
Вышеупомянутый инцидент имел место накануне с участием 34-летнего жителя Львовской области. Мужчина очень хотел попасть в Польшу, но выбрал для этого не слишком традиционный способ. Присев на корточки, гражданин попытался пробраться в соседнее государство, но был замечен впоследствии инспектором пограничной службы.
Задерживать нарушителя порядка украинские пограничники не стали, однако в его отношении составлен официальный административный протокол, причиной чему послужила попытка 34-летнего гражданина пересечь границу незаконным путем. Какая ответственность его ожидает, не уточняется.
При этом эксперты отмечают, что число украинцев на территории Польши за последние несколько лет значительно возросло, а также граждане Украины приносят ощутимый вклад в экономику государства.
Вышеупомянутый инцидент имел место накануне с участием 34-летнего жителя Львовской области. Мужчина очень хотел попасть в Польшу, но выбрал для этого не слишком традиционный способ. Присев на корточки, гражданин попытался пробраться в соседнее государство, но был замечен впоследствии инспектором пограничной службы.
Задерживать нарушителя порядка украинские пограничники не стали, однако в его отношении составлен официальный административный протокол, причиной чему послужила попытка 34-летнего гражданина пересечь границу незаконным путем. Какая ответственность его ожидает, не уточняется.
При этом эксперты отмечают, что число украинцев на территории Польши за последние несколько лет значительно возросло, а также граждане Украины приносят ощутимый вклад в экономику государства.
Автор: Марина Вебер