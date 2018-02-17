Юлию Снигирь заподозрили в очередной беременности
У Евгения Цыганова и Юлии Снигирь летом может появиться ещё один ребёнок. Слухи появились после того, как Софья Заика, подруга актрисы, разместила в Сети видео, в нём звезда скрывает под шалью нижнюю часть туловища.
Софья Заика, супруга Константина Эрнста, разместила в социальных сетях ролик, привлекший внимание многочисленных поклонников известной модели, в кадрах Снигирь представлена с шалью, обёрнутой вокруг живота. Фолловеры предполагают, что это может быть совпадением, но в видеосюжете происходит диалог между двумя подругами. Заика уговаривает Снигирь распахнуть свою накидку и показать себя, но та ни за что не соглашается. Подписчики актрисы, обмениваясь мнениями, написали, что артистка в настоящее время редко появляется на публике, пропуская многие светские мероприятия.
Это позволяет предположить, что за звезда находится в пикантном положении, но скрывает это от общественности. Вместе с тем подчеркивается, что никаких официальных комментариев супруга Евгения Цыганова на этот счёт пока не дала.
Софья Заика, супруга Константина Эрнста, разместила в социальных сетях ролик, привлекший внимание многочисленных поклонников известной модели, в кадрах Снигирь представлена с шалью, обёрнутой вокруг живота. Фолловеры предполагают, что это может быть совпадением, но в видеосюжете происходит диалог между двумя подругами. Заика уговаривает Снигирь распахнуть свою накидку и показать себя, но та ни за что не соглашается. Подписчики актрисы, обмениваясь мнениями, написали, что артистка в настоящее время редко появляется на публике, пропуская многие светские мероприятия.
Это позволяет предположить, что за звезда находится в пикантном положении, но скрывает это от общественности. Вместе с тем подчеркивается, что никаких официальных комментариев супруга Евгения Цыганова на этот счёт пока не дала.
Автор: Семен Зайцев