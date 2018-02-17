Больная раком певица Лама Сафонова экстренно обратилась к врачам
Состояние больной раком Ламы Сафоновой внезапно ухудшилось. Певице пришлось экстренно обратиться к медикам за помощью. Поклонники переживают о здоровье артистки и активно поддерживают ее в соцсетях.
В данный момент Лама восстанавливает здоровье в домашних условиях. Исполнительнице пришлось временно ограничить свое общение с фанатами в соцсетях, о чем проинформировали ее представители.
После страшного диагноза в декабре 2016 года, призналась артистка, она не сдалась и продолжила вести активный образ жизни. Так, она продолжила участие в различных проектах, а на днях стала главной героиней в стильной фотосессии Фаиля Хабибрахманова.
В данный момент Лама восстанавливает здоровье в домашних условиях. Исполнительнице пришлось временно ограничить свое общение с фанатами в соцсетях, о чем проинформировали ее представители.
После страшного диагноза в декабре 2016 года, призналась артистка, она не сдалась и продолжила вести активный образ жизни. Так, она продолжила участие в различных проектах, а на днях стала главной героиней в стильной фотосессии Фаиля Хабибрахманова.
Автор: Сёмина Виктория