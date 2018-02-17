Учёные пояснили меньшее пристрастие женщин к сексу
Ученые рассказали, почему женщины меньше мужчин предрасположены к сексу. По словам специалистов, чаще всего причиной игнорирования внимания у представительниц прекрасного пола являются моральные принципы.
Исследователи провели масштабный опрос в Великобритании, в котором приняли участие 4 тысячи представительниц прекрасного пола. В итоге оказалось, что большая часть женщин отказывается от случайных половых связей без обязательств из-за моральных устоев, сформированных во время воспитания в семье. Примерно треть опрошенных заявила, что посторонние мужчины не являются привлекательным для них настолько, чтобы задумываться о сексе с ними.
Также распространенной причиной отказа женщин мужчинам является набравший в обществе распространение культ тела. Представительницы прекрасного пола часто стесняются своих форм, ввиду чего вынуждены игнорировать внимание ухажеров. Среди клинических причин отказа в сексе исследователи выделили низкий уровень тестостерона и эстрогена в организмах женщин.
Женщины могут быть менее предрасположены к сексу из-за рабочего графика. Постоянные стрессы и усталость сказываются на работе нервной системы, что приводит к отсутствию полового влечения.
Исследователи провели масштабный опрос в Великобритании, в котором приняли участие 4 тысячи представительниц прекрасного пола. В итоге оказалось, что большая часть женщин отказывается от случайных половых связей без обязательств из-за моральных устоев, сформированных во время воспитания в семье. Примерно треть опрошенных заявила, что посторонние мужчины не являются привлекательным для них настолько, чтобы задумываться о сексе с ними.
Также распространенной причиной отказа женщин мужчинам является набравший в обществе распространение культ тела. Представительницы прекрасного пола часто стесняются своих форм, ввиду чего вынуждены игнорировать внимание ухажеров. Среди клинических причин отказа в сексе исследователи выделили низкий уровень тестостерона и эстрогена в организмах женщин.
Женщины могут быть менее предрасположены к сексу из-за рабочего графика. Постоянные стрессы и усталость сказываются на работе нервной системы, что приводит к отсутствию полового влечения.
Автор: Махов Артем