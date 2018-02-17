Ученые рассказали о неожиданном вреде сна для влюбленных и пьяниц
Сон является важным и необходимым для человеческого организма процессом. Однако он также может представлять и неожиданную угрозу, особенно для влюбленных и пьяниц, о чем рассказали научные работники, проанализировав данные нескольких исследований.
Конечно, сон имеет и преимущества для индивида, поскольку только в такое время организм человека может полноценно отдохнуть и очиститься от токсинов. Однако есть и некоторые опасности, связанные с ночным сном. К примеру, во время отдыха тело остается подвижным и высока вероятность пережать кровоток в руке, что спровоцирует защемление нерва и неспособность согнуть запястье. Если вовремя обратиться к врачу, проблема решаема, но несвоевременное вмешательство подразумевает, что двигательные функции кисти в полной мере восстановить окажется невозможным.
Передавливание и защемление нервов возможно и в том случае, когда человек находится в нетрезвом состоянии. Его рецепторы часто теряют способность оперативно передать в мозг сигнал о смене позы. Такому риску подвержены и влюбленные пары, когда один из партнеров засыпает на плече у другого.
Конечно, сон имеет и преимущества для индивида, поскольку только в такое время организм человека может полноценно отдохнуть и очиститься от токсинов. Однако есть и некоторые опасности, связанные с ночным сном. К примеру, во время отдыха тело остается подвижным и высока вероятность пережать кровоток в руке, что спровоцирует защемление нерва и неспособность согнуть запястье. Если вовремя обратиться к врачу, проблема решаема, но несвоевременное вмешательство подразумевает, что двигательные функции кисти в полной мере восстановить окажется невозможным.
Передавливание и защемление нервов возможно и в том случае, когда человек находится в нетрезвом состоянии. Его рецепторы часто теряют способность оперативно передать в мозг сигнал о смене позы. Такому риску подвержены и влюбленные пары, когда один из партнеров засыпает на плече у другого.
Автор: Марина Вебер