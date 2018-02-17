Станиславу Садальскому Лена Ленина сделала подарок на 23 февраля
Станиславу Садальском у подарили сейф на 23 февраля. По словам артиста, он готов принимать любые презенты, так как всегда рассчитывает на что-то полезное.
Поклонники определили, что довольно странный подарок Садальскому сделала Лена Ленина. На снимке, который артист обнародовал на своей странице в Instagram, она также присутствует рядом с небольшим сейфом черного цвета. Фанаты Садальского пожелали ему, чтобы «подарок был всегда полным и не закрывался из-за большого количества денег».
Ранее аналогичный подарок получила и сама Лена Ленина. На одном из последних фото она позирует рядом с огромным сейфом, украшенным стразами и другими элементами декора. По ее словам, похожие подарки она купила и всем своим звездным друзьям мужского пола. Авансом презент, по всей видимости, получил Станислав Садальский.
Публикация актера собрала более 500 лайков всего за несколько минут. Один из подписчиков его аккаунта в Instagram пожелал ему никогда не забывать код от сейфа. Сам артист воздержался от ответных комментариев по поводу подарка.
Поклонники определили, что довольно странный подарок Садальскому сделала Лена Ленина. На снимке, который артист обнародовал на своей странице в Instagram, она также присутствует рядом с небольшим сейфом черного цвета. Фанаты Садальского пожелали ему, чтобы «подарок был всегда полным и не закрывался из-за большого количества денег».
Ранее аналогичный подарок получила и сама Лена Ленина. На одном из последних фото она позирует рядом с огромным сейфом, украшенным стразами и другими элементами декора. По ее словам, похожие подарки она купила и всем своим звездным друзьям мужского пола. Авансом презент, по всей видимости, получил Станислав Садальский.
Публикация актера собрала более 500 лайков всего за несколько минут. Один из подписчиков его аккаунта в Instagram пожелал ему никогда не забывать код от сейфа. Сам артист воздержался от ответных комментариев по поводу подарка.
Автор: Махов Артем