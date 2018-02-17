Ученые: Соцсети не влияют на живое общение людей
Ученые попытались выяснить влияние соцсетей на живое общение людей друг с другом. Исследование проводили специалисты Канзасского университета. Результаты показали нейтральное воздействие соцсетей на контакты пользователей в реальной жизни.
«Оказалось, что социальные сети не отдаляют человека от семьи и друзей, а, напротив, в некоторых случаях, даже укрепляет их», - заявили ученые. Сообщается о проведении двух экспериментов с изучением поведения молодых людей. Первый касался периода 2009-2011. В итоге было установлено, что интернет-общение никак не отразилось на количестве времени, затрачиваемом ими на живое общение.
Второй эксперимент проводился исследователями в 2015 году с отбором 116 человек, половину из которых составляли студенты, а остальные участники соцэкспеимента являлись выпускниками вузов. В этом исследовании результат оказался аналогичным первому эксперименту.
«Оказалось, что социальные сети не отдаляют человека от семьи и друзей, а, напротив, в некоторых случаях, даже укрепляет их», - заявили ученые. Сообщается о проведении двух экспериментов с изучением поведения молодых людей. Первый касался периода 2009-2011. В итоге было установлено, что интернет-общение никак не отразилось на количестве времени, затрачиваемом ими на живое общение.
Второй эксперимент проводился исследователями в 2015 году с отбором 116 человек, половину из которых составляли студенты, а остальные участники соцэкспеимента являлись выпускниками вузов. В этом исследовании результат оказался аналогичным первому эксперименту.
Автор: Сёмина Виктория