Ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева показала обнаженную грудь для журнала MAXIM
Во время фотосъемки для обложки журнала MAXIM, ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева показала обнаженную грудь. Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram и нарвалась на критику со стороны подписчиков за большое количество фотошопа.
Фотосессия для мужского журнала была сделана в стиле пин-ап и телеведущая снималась на диване, пыталась вбить гвоздь в стену, чтобы повесить картину, кормит аквариумных рынок, гладит одежду и многое другое. Однако эротические снимки, как это было ранее, не вдохновили аудиторию. В комментариях подписчики указывали на недостатки работы фотографа. Они отметили, что при ретуши лицо Анастасии Ивлеевой оказалось как изуродованное и осталось такое ощущение, что ей не 26 лет, а все 40. Телеведущая не стала отвечать на негативные комментарии.
Отметим, что журнал MAXIM предлагал Ивлеевой сняться в фотосессии еще два года назад в начале ее телевизионной карьеры, но тогда телеведущая отказалась. Снимки доступны по ссылке.
Фотосессия для мужского журнала была сделана в стиле пин-ап и телеведущая снималась на диване, пыталась вбить гвоздь в стену, чтобы повесить картину, кормит аквариумных рынок, гладит одежду и многое другое. Однако эротические снимки, как это было ранее, не вдохновили аудиторию. В комментариях подписчики указывали на недостатки работы фотографа. Они отметили, что при ретуши лицо Анастасии Ивлеевой оказалось как изуродованное и осталось такое ощущение, что ей не 26 лет, а все 40. Телеведущая не стала отвечать на негативные комментарии.
Отметим, что журнал MAXIM предлагал Ивлеевой сняться в фотосессии еще два года назад в начале ее телевизионной карьеры, но тогда телеведущая отказалась. Снимки доступны по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин