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Новый Kia Ceed получит гибридный двигатель
Корейский автопроизводитель Kia планирует в следующем году оснастить модель Ceed гибридным двигателем. Полностью электрических автомобилей компания производить не будет.

Новый Kia Ceed получит гибридный двигатель


Руководитель европейского отделения марки заявил, что гибридный Ceed имеет бортовую сеть напряжением 48 вольт. Электрический двигатель будет участвовать в работе только в момент старта автомобиля. В дальнейшем возможно производство более продвинутой версии, способной питаться от домашней сети. А вот чисто электрических модификаций не предусмотрено.

Гибрид планируется в 2019 году, а модель со стандартными моторами дебютирует в начале марта в Женеве. Будет предусмотрены, как дизельные моторы, мощностью от 115 до 136 сил, так и бензиновые: атмосферные 1,4-литровый 100-сильный и литровый 120 л.с., а также турбированный 1,4 литра, мощностью 140 лошадиных сил.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 13:09
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