В Волгограде пропавший 77-летний мужчина 5 дней пролежал под кучей мусора
В Волгограде обнаружили пенсионера, который на протяжении пяти дней считался пропавшим.
Сообщение о пропаже мужчины поступило в полицию 12 февраля. В ходе проверки удалось установить, что он отправился в магазин, после чего связь с ним была потеряна. На протяжении пяти дней поисками мужчины занимались и волонтеры. В итоге его удалось обнаружить в одной из квартир дома, стоящем по соседству с его жилищем.
«Мужчина по ошибке зашел в соседний дом, ввиду чего попал в другую квартиру. В ней, по всей видимости, проживала женщина, собиравшая мусор. Увидев, что он попал не по своему адресу, мужчина предпринял попытку выбраться из жилища, но его привалило отходами», - сообщили местные издания.
Сообщение о пропаже мужчины поступило в полицию 12 февраля. В ходе проверки удалось установить, что он отправился в магазин, после чего связь с ним была потеряна. На протяжении пяти дней поисками мужчины занимались и волонтеры. В итоге его удалось обнаружить в одной из квартир дома, стоящем по соседству с его жилищем.
«Мужчина по ошибке зашел в соседний дом, ввиду чего попал в другую квартиру. В ней, по всей видимости, проживала женщина, собиравшая мусор. Увидев, что он попал не по своему адресу, мужчина предпринял попытку выбраться из жилища, но его привалило отходами», - сообщили местные издания.
Автор: Махов Артем