Ученые: Мужчины тяжелее переносят простуду из-за устройства организма
Мужчины больше страдают от ОРВИ и простудных заболеваний, чем женщины, отмечены инфекционные поражения мужского организма, дамы более устойчивы к данным проявлением. Ученые объясняют подобный аспект тем, что у полов различная структура и природное предназначение.
Женщины, заболев ОРВИ, продолжают вести домашнее хозяйство и занимаются другими вопросами. Специалисты определили, чем вызвано различное поведение представителей обеих полов. Данный фактор имеет под собой научное обоснование. Протекание инфекционных заболеваний связано с особенностями мужского организма, патологические процессы у представителей сильного пола протекают намного тяжелее, чем у женщин. Подобная реакция имеет отношение не только к простудным заболеваниям, но и к более тяжёлым видам болезней. В ходе наблюдений за мужчинами было установлено что они в 1,5 раза чаще умирают от туберкулеза при сравнительно равной клинической картине.
В качестве объяснения исследователи выдвинули теорию, её основой является положение, что природа определила таким образом, что дамы сильнее: они вынашивают потомство и ведут хозяйство. Бактерии, подчиняясь законам эволюции, наносят меньший вред женскому организму, чем мужскому.
Женщины, заболев ОРВИ, продолжают вести домашнее хозяйство и занимаются другими вопросами. Специалисты определили, чем вызвано различное поведение представителей обеих полов. Данный фактор имеет под собой научное обоснование. Протекание инфекционных заболеваний связано с особенностями мужского организма, патологические процессы у представителей сильного пола протекают намного тяжелее, чем у женщин. Подобная реакция имеет отношение не только к простудным заболеваниям, но и к более тяжёлым видам болезней. В ходе наблюдений за мужчинами было установлено что они в 1,5 раза чаще умирают от туберкулеза при сравнительно равной клинической картине.
В качестве объяснения исследователи выдвинули теорию, её основой является положение, что природа определила таким образом, что дамы сильнее: они вынашивают потомство и ведут хозяйство. Бактерии, подчиняясь законам эволюции, наносят меньший вред женскому организму, чем мужскому.
Автор: Семен Зайцев