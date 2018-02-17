В Волгограде слетевший с фуры кусок льда едва не убил водителя
В правоохранительных органах сообщили, что в Волгограде кусок льда, слетевший с фуры, едва не убил водителя. Пострадавшего госпитализировали.
Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе города на Третьей продольной улице. Кусок льда, упавший с грузового автомобиля, пробил лобовое и заднее стекло внедорожника Nissan Quashqai. В результате инцидента травмы головы получил 48-летний мужчина. Он рассказывает, что ничего не помнит о происшествии.
Сотрудники полиции просят свидетелей инцидента дать показания или предоставить видеозапись.
Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе города на Третьей продольной улице. Кусок льда, упавший с грузового автомобиля, пробил лобовое и заднее стекло внедорожника Nissan Quashqai. В результате инцидента травмы головы получил 48-летний мужчина. Он рассказывает, что ничего не помнит о происшествии.
Сотрудники полиции просят свидетелей инцидента дать показания или предоставить видеозапись.
Автор: Сергей Сидорин