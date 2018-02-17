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В США на “живых” фото показан новый смартфон Huawei P20 Lite
На территории США смартфон Huawei P20 Lite прошел полноценную сертификацию, в связи с чем в Сети появились “живые” фото новинки. При этом модель пока официально не представлена производителем.

В США на “живых” фото показан новый смартфон Huawei P20 Lite

Снимки Huawei P20 Lite появились на сайте Федеральной комиссии по связи США. Судя по кадрам, устройство получило безрамочный экран, который напоминает внешность iPhone X. Модель имеет размера дисплея в 5,8 дюймов, а соотношение сторон составило 19:9. Работу обеспечивает процессор Kirin 970, а в качестве ОЗУ доступно 4 ГБ, пока на ПЗУ приходится 32 ГБ. Емкость аккумулятора смартфона составит 3000 мАч, его оснастят всеми необходимыми разъемами и поддержкой двух SIM-карт. Что до ОС, то на Huawei P20 Lite установят Android 8.0 Oreo.

Презентация устройства, как ожидается, пройдет уже 27 марта этого года в Париже в рамках специального пресс-мероприятия известного бренда. Эксперты прогнозируют, что в ходе своего рода выставки широкой публике также представят и новый Huawei P20 с тройной камерой.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 13:20
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