Смартфон iPhone X в России подешевел на 20 тысяч рублей
Стоимость iPhone X в России снизилась почти на 20 тысяч рублей. Официальные дилеры компании отметили, что подобные меры были приняты для того, чтоб повысить продажи после новогодних праздников.
Ранее стоимость iPhone X в базовой модификации составляла примерно 80 тысяч рублей. В настоящее время ее можно приобрести всего за 60 тысяч рублей. Примерно столько же стоит и самая дорогая версия предыдущего поколения iPhone 8. Представители дилерских центров отметили, что из-за понижения стоимости только за минувшую неделю продажи устройств выросли на 10 %.
Также в России начала действовать международная гарантия на модель A1901. В случае, если iPhone поломается, его будет можно без трудностей починить в любой точке планеты, в которой есть дилерский или сервисный центры компании Apple. Гарантия от концерна действует на протяжении одного года независимо от модели, имея отличия только в условиях.
Смартфон iPhone X имеет дисплей с Super AMOLED-экраном. На рынке РФ доступны версии с 2 и 3 гигабайтами оперативной памяти. Аппарат поддерживает технологии 3D Touch и True Tone. Также флагман от компании Apple располагает камерой на 12 мегапикселей с двойным модулем.
Ранее стоимость iPhone X в базовой модификации составляла примерно 80 тысяч рублей. В настоящее время ее можно приобрести всего за 60 тысяч рублей. Примерно столько же стоит и самая дорогая версия предыдущего поколения iPhone 8. Представители дилерских центров отметили, что из-за понижения стоимости только за минувшую неделю продажи устройств выросли на 10 %.
Также в России начала действовать международная гарантия на модель A1901. В случае, если iPhone поломается, его будет можно без трудностей починить в любой точке планеты, в которой есть дилерский или сервисный центры компании Apple. Гарантия от концерна действует на протяжении одного года независимо от модели, имея отличия только в условиях.
Смартфон iPhone X имеет дисплей с Super AMOLED-экраном. На рынке РФ доступны версии с 2 и 3 гигабайтами оперативной памяти. Аппарат поддерживает технологии 3D Touch и True Tone. Также флагман от компании Apple располагает камерой на 12 мегапикселей с двойным модулем.
Автор: Махов Артем