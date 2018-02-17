Google откроет в РФ онлайн-магазин Store в 2018 году
Google в скором времени откроет в России свой магазин в рамках проекта Store, предполагается продажа смартфонов и периферийного оборудования, включая аудиоколонки, официально онлайн-сервис будет доступен в 2018 году.
Согласно планов корпорации, планируется расширение списка стран, в которых присутствует фирменный магазин Google Store. Синим цветом отмечены регионы и государства, где уже запущен проект Store, либо он появится к концу текущего года. Данная информация представлена в ходе саммита Digital News Initiative. Жители Европы, США и ряда других стран могут приобретать различные электронные устройства от Google, в настоящее время жителям РФ данный сервис недоступен. Представитель корпорации заявил, что планируется открыть продажу в России различных гаджетов, включая наушники и прочие электронные устройства.
Проект в целом заработает в 52 государствах мира, им можно будет пользоваться на 25 новых языках. Население РФ сможет приобрести девайсы Pixel 2, Pixel 2 XL, Google Home и другие продукты производителя.
Согласно планов корпорации, планируется расширение списка стран, в которых присутствует фирменный магазин Google Store. Синим цветом отмечены регионы и государства, где уже запущен проект Store, либо он появится к концу текущего года. Данная информация представлена в ходе саммита Digital News Initiative. Жители Европы, США и ряда других стран могут приобретать различные электронные устройства от Google, в настоящее время жителям РФ данный сервис недоступен. Представитель корпорации заявил, что планируется открыть продажу в России различных гаджетов, включая наушники и прочие электронные устройства.
Проект в целом заработает в 52 государствах мира, им можно будет пользоваться на 25 новых языках. Население РФ сможет приобрести девайсы Pixel 2, Pixel 2 XL, Google Home и другие продукты производителя.
Автор: Семен Зайцев