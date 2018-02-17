Жительница Новосибирска 15 часов ждала «скорую помощь»

Звонок в медучреждение с просьбой о медпомощи поступил от жительницы Новосибирска в 9 утра с жалобой на высокую температуру, однако только спустя 6 часов к ней приехал фельдшер и отметил, что с такой отметкой термометра сбивать ее не нужно, и посоветовал лечиться самостоятельно.«После отъезда фельдшера мне стало хуже, однако медики приезжать не спешили. Тем временем начались проблемы с сердцем и обострился гастрит, а температура продолжила повышаться. Я позвонила в больницу, но мне просто посоветовали выпить парацетамол, а доктора посоветовали ждать только вечером. Он приехал только в первом часу ночи», - написала девушка.Местные медики после опубликованного ею поста также оставили свои комментарии, отметив, что в городе катастрофически не хватает карет скорой помощи из-за повышения частоты вызовов на дом. По этой причине и происходит задержка с их приездом. Пострадавшая, в свою очередь, отметила, что медики должны приезжать на вызов в течение 20 минут, чем вызвала негодование у других интернет-пользователей, призвавших думать не только о себе, а и о людях, которые вызывают медиков с более сложными проблемами, например, с инсультом, а температуру всегда можно сбить самостоятельно.