Стефания Маликова начала прятать своего парня от поклонников
Стефания Маликова, дочь певца Дмитрия Маликова, начала прятать своего парня от поклонников. Как заметили СМИ, молодой человек перестал появляться на совместных фото со своей возлюбленной.
Ранее Стефания Данилова активно показывала фанатам снимки с Леонидом Груздевым, с которым она состоит в отношениях. Однако в последнее время совместных кадров пары на странице дочери Дмитрия Маликова в соцсети почти нет. Некоторые поклонники предположили, что влюбленные расстались, поэтому девушка и перестала делиться моментами из их жизни. При этом до этого слухов о разрыве влюбленных не появлялось, как и подтверждения с их стороны.
Даже во время празднования 18-летия Стефания Маликова не порадовала поклонников снимками в компании Груздева, чего многие ожидали. Впрочем, СМИ считают, что на заднем плане молодой избранник девушки все же присутствует. Предполагается, что он просто не хочет “светиться” на фото с возлюбленной, но чем такое поведение влюбленных обусловлено, неизвестно.
Ранее Стефания Данилова активно показывала фанатам снимки с Леонидом Груздевым, с которым она состоит в отношениях. Однако в последнее время совместных кадров пары на странице дочери Дмитрия Маликова в соцсети почти нет. Некоторые поклонники предположили, что влюбленные расстались, поэтому девушка и перестала делиться моментами из их жизни. При этом до этого слухов о разрыве влюбленных не появлялось, как и подтверждения с их стороны.
Даже во время празднования 18-летия Стефания Маликова не порадовала поклонников снимками в компании Груздева, чего многие ожидали. Впрочем, СМИ считают, что на заднем плане молодой избранник девушки все же присутствует. Предполагается, что он просто не хочет “светиться” на фото с возлюбленной, но чем такое поведение влюбленных обусловлено, неизвестно.
Автор: Марина Вебер