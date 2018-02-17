Названы самые "нелепые" автомобили
Эксперты составили перечень самых «нелепых» автомобилей, при создании которых разработчики решились на радикальные эксперименты. Первое место в рейтинге заняла модель Mercedes-Benz R-Class.
Первый минивен от бренда Mercedes-Benz выпускался до 2015 года. Транспортное средство позиционировало себя, как «спортивную версию с большой вместительностью», однако она не обрела особой популярности у потребителей. Автомобиль оснастили силовым агрегатом на 3 литра, из-за чего его стоимость существенно увеличилась.
На втором месте разместился Chrysler PT Cruiser Convertible. Автомобиль выпускали всего два года. Дизайн машины сильно напоминал транспортные средства в стиле ретро, из-за чего потребители во времена распространения футуризма проигнорировали ее. Кроме того, подушки безопасности в салоне были настолько заметны, что для пассажиров и водителя не оставалось места.
На третьем месте расположилась модель Hummer H2. Автомобиль сделали слишком милитаризированным, из-за чего он пользовался популярностью только у определенного контингента. Еще одним недостатком стало потребление топлива в 25 литров на 100 километров. В 2001 году машина была снята с производства из-за низкого уровня продаж даже на рынке США, являющемся самым прибыльным для концерна.
Первый минивен от бренда Mercedes-Benz выпускался до 2015 года. Транспортное средство позиционировало себя, как «спортивную версию с большой вместительностью», однако она не обрела особой популярности у потребителей. Автомобиль оснастили силовым агрегатом на 3 литра, из-за чего его стоимость существенно увеличилась.
На втором месте разместился Chrysler PT Cruiser Convertible. Автомобиль выпускали всего два года. Дизайн машины сильно напоминал транспортные средства в стиле ретро, из-за чего потребители во времена распространения футуризма проигнорировали ее. Кроме того, подушки безопасности в салоне были настолько заметны, что для пассажиров и водителя не оставалось места.
На третьем месте расположилась модель Hummer H2. Автомобиль сделали слишком милитаризированным, из-за чего он пользовался популярностью только у определенного контингента. Еще одним недостатком стало потребление топлива в 25 литров на 100 километров. В 2001 году машина была снята с производства из-за низкого уровня продаж даже на рынке США, являющемся самым прибыльным для концерна.
Автор: Махов Артем