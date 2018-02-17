Полина Гагарина поразила пользователей своей новой стрижкой «под мальчика»
На своей странице в Instagram исполнительница Полина Гагарина опубликовала новый снимок с подругой Полиной Сахрановой в Лиссабоне. Пользователи поразились новой стрижкой певицы «под мальчика».
Во время «Фабрики звезд» у Гагариной были длинные волосы, но позже она стала носить короткую прическу. Теперь же она решилась более кардинально сменить образ. Певица еще больше укоротила длину и сделала рваную челку.
В комментариях пользователи указали, что теперь ее стиль подпадает под 90-е годы. Некоторые заметили, что с новой прической исполнительница выглядит старше. Другие сравнили ее с Татьяной Овсиенко и Патрисией Каас. Они отметили, что стрижка одновременно выглядит озорно и изысканно. «Стиль а ля Франсе», - указали подписчики. Пост набрал более 105 тысяч отметок «Нравится» и более 500 комментариев.
Ранее сообщалось, что ролик Полины Гагариной с исполнением тверка набрал миллион лайков.
Во время «Фабрики звезд» у Гагариной были длинные волосы, но позже она стала носить короткую прическу. Теперь же она решилась более кардинально сменить образ. Певица еще больше укоротила длину и сделала рваную челку.
В комментариях пользователи указали, что теперь ее стиль подпадает под 90-е годы. Некоторые заметили, что с новой прической исполнительница выглядит старше. Другие сравнили ее с Татьяной Овсиенко и Патрисией Каас. Они отметили, что стрижка одновременно выглядит озорно и изысканно. «Стиль а ля Франсе», - указали подписчики. Пост набрал более 105 тысяч отметок «Нравится» и более 500 комментариев.
Ранее сообщалось, что ролик Полины Гагариной с исполнением тверка набрал миллион лайков.
Автор: Сергей Сидорин