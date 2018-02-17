В Екатеринбурге пьяный погорелец избил разбудившего его пожарного
В Екатеринбурге мужчина, квартира которого сгорела, избил пожарного, пытавшегося спасти его. По словам злоумышленника, в момент приезда сотрудников МЧС он спал.
Инцидент произошел вчера в вечернее время в одном из домов по лице Рассветной. Соседи мужчины обратились в спасательную службу из-за того, что из его квартиры начал валить густой дым. Приехавшие на место пожарные зафиксировали возгорание на кухне. В другой комнате в тот момент находился мужчина. При попытке разбудить его, он начал бросаться на спасателей, нанеся одному из них серьезные травмы.
«В настоящее время пострадавший сотрудник МЧС находится на судебно-медицинском освидетельствовании. По предварительной информации, он получил серьезную травму головы и множество синяков и ссадин. Мужчину, находившегося в квартире пришлось задержать до выяснения обстоятельств», - сообщили в отделе по связям с прессой УМВД по Екатеринбургу.
В местных изданиях отметили, что сам хозяин квартиры в ходе инцидента не пострадал. По факту пожара и происшествия во время его тушения проводится проверка.
Инцидент произошел вчера в вечернее время в одном из домов по лице Рассветной. Соседи мужчины обратились в спасательную службу из-за того, что из его квартиры начал валить густой дым. Приехавшие на место пожарные зафиксировали возгорание на кухне. В другой комнате в тот момент находился мужчина. При попытке разбудить его, он начал бросаться на спасателей, нанеся одному из них серьезные травмы.
«В настоящее время пострадавший сотрудник МЧС находится на судебно-медицинском освидетельствовании. По предварительной информации, он получил серьезную травму головы и множество синяков и ссадин. Мужчину, находившегося в квартире пришлось задержать до выяснения обстоятельств», - сообщили в отделе по связям с прессой УМВД по Екатеринбургу.
В местных изданиях отметили, что сам хозяин квартиры в ходе инцидента не пострадал. По факту пожара и происшествия во время его тушения проводится проверка.
Автор: Махов Артем