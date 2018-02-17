Обновленный внедорожник Isuzu MU-X попал к диллерам
Обновленный внедорожник Isuzu модели MU-X, заявки на который принимались еще с декабря прошлого года, поступил к диллерам. Производители приводят подробные технические характеристики авто.
Новинка получила новый экономичный турбодвигатель (1,9 л), обеспечивающий 163 л.с. мощности в паре с механической КПП на шесть скоростей или речь может идти также об автоматике. Сообщается также о доступности в линейке силовых установок 3-литрового 177-сильныого дизельного агрегата с полно- или заднеприводной системой.
Внедорожник нового модельного года отличается от своего предшественника несколько иной радиаторной решеткой, оригинальными колесными 18-дюймовыми дисками с резиной 255/60 R18. Отмечается также практически полное изменение салонного интерьера: другая приборная панель, новый блок управления климат-установкой, усовершенствованная мультимедиа-система.
В Китае цена базовой версии составила 1, 587 млн руб. Топовая комплектация реализуется за 2,386 млн рублей.
Новинка получила новый экономичный турбодвигатель (1,9 л), обеспечивающий 163 л.с. мощности в паре с механической КПП на шесть скоростей или речь может идти также об автоматике. Сообщается также о доступности в линейке силовых установок 3-литрового 177-сильныого дизельного агрегата с полно- или заднеприводной системой.
Внедорожник нового модельного года отличается от своего предшественника несколько иной радиаторной решеткой, оригинальными колесными 18-дюймовыми дисками с резиной 255/60 R18. Отмечается также практически полное изменение салонного интерьера: другая приборная панель, новый блок управления климат-установкой, усовершенствованная мультимедиа-система.
В Китае цена базовой версии составила 1, 587 млн руб. Топовая комплектация реализуется за 2,386 млн рублей.
Автор: Сёмина Виктория