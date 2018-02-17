СМИ сообщают о возгорании лифта в отеле в Москве
В одном из отелей, размещенных в Москве, загорелся лифт. Такие сведения предоставляют общественности СМИ, ссылаясь на заявления представителей Центра управления в кризисных ситуациях при МЧС России.
Согласно предоставляемым источниками сведениям, возгорание зафиксировано днем субботы, 17 февраля, в здании отеля Hartwell Hotel. В частности, пожар произошел в шахте лифта строения. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб выявили, что имело место тление кабеля, происходившее на площади в два квадратных метра.
Еще до приезда на вызов столичных спасателей, в холл вышеупомянутого отеля в целях безопасности и при угрозе распространения огня пришлось эвакуировать 45 граждан. При этом о пострадавших в результате случившегося в экстренных службах не уведомляют. Возгорание удалось оперативными темпами ликвидировать, однако пока точно неизвестно, что именно послужило причиной вышеупомянутой ситуации. Проводится предварительная проверка, детали которой общественности не разглашаются.
Согласно предоставляемым источниками сведениям, возгорание зафиксировано днем субботы, 17 февраля, в здании отеля Hartwell Hotel. В частности, пожар произошел в шахте лифта строения. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб выявили, что имело место тление кабеля, происходившее на площади в два квадратных метра.
Еще до приезда на вызов столичных спасателей, в холл вышеупомянутого отеля в целях безопасности и при угрозе распространения огня пришлось эвакуировать 45 граждан. При этом о пострадавших в результате случившегося в экстренных службах не уведомляют. Возгорание удалось оперативными темпами ликвидировать, однако пока точно неизвестно, что именно послужило причиной вышеупомянутой ситуации. Проводится предварительная проверка, детали которой общественности не разглашаются.
Автор: Марина Вебер