СМИ: На экс-жену Дмитрия Тарасова посыпались жестокие угрозы
На бывшую жену Дмитрия Тарасова посыпались различные высказывания, Оксана Осинкина, как сообщают СМИ, столкнулась с рядом оскорблений. Молодая женщина воспитывает дочь, родившуюся в браке с известным футболистом.
Осинкина призналась в массмедиа, что её слишком часто стала беспокоить одна из подписчиц. Были выражены возмущения в связи с нежелательным поведением оппонента. Супруги расстались несколько лет назад, но часть фолловеров позволяет себе обсуждение их расставания. Неадекватность одной из фанаток была показана Осинкиной в Сети в виде скриншота. В комментарии неизвестная женщина откровенно угрожает ей, на просьбы оставить её в покое подписчица не реагирует.
По мнению экс-жены футболиста, данное поведение неприемлемо. Особо отмечено, что аккаунт обидчицы практически пустой, в нём имеются комментарии некоторых матчей, при этом микроблог не набирает большого количества лайков.
Осинкина призналась в массмедиа, что её слишком часто стала беспокоить одна из подписчиц. Были выражены возмущения в связи с нежелательным поведением оппонента. Супруги расстались несколько лет назад, но часть фолловеров позволяет себе обсуждение их расставания. Неадекватность одной из фанаток была показана Осинкиной в Сети в виде скриншота. В комментарии неизвестная женщина откровенно угрожает ей, на просьбы оставить её в покое подписчица не реагирует.
По мнению экс-жены футболиста, данное поведение неприемлемо. Особо отмечено, что аккаунт обидчицы практически пустой, в нём имеются комментарии некоторых матчей, при этом микроблог не набирает большого количества лайков.
Автор: Семен Зайцев