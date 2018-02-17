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exclusive / Экономика

ФНС: С 1 июля малая торговля и общепит перейдут на онлайн-кассы
С 1 июля текущего года малая торговля и общепит перейдут на онлайн кассы. По информации от представителей Федеральной налоговой службы, таким методом будет можно с большей точностью отслеживать уровень дохода предприятий и соблюдение законодательства.

ФНС: С 1 июля малая торговля и общепит перейдут на онлайн-кассы


Глава ведомства Михаил Мишустин рассказал, что информационные технологии уже давно повсеместно используются на Западе. Онлайн кассы дадут возможность сразу передавать в налоговые органы сведения обо всех покупках. Всего в России зарегистрировано около 1,6 миллиона предприятий малого бизнеса, занимающихся торговлей и общепитом. Только 10 процентов из них производят обслуживание по электронному расчету. Ежедневно формируется около 100 миллионов чеков, которые в современном мире не имеют никакого смысла.

«Важное значение также имеет и маркировка дорогостоящих товаров, которая даст возможность противодействовать контрабанде и другим противозаконным действиям. Сведения о реализации и приобретении сразу поступят в ФНС. Подобное нововведение существенно облегчит и процесс заполнения налоговых деклараций», - рассказал Мишустин. По словам чиновника, на первых этапах система онлайн касс будет работать в тестовом режиме.

Автор: Махов Артем
Вчера, 14:38
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Комментарии
Комментатор
Объясните мне ,кому нужна эта касса кроме конечно её продавалы и обслуживалы ,я ИП на вмененке ????
Цитата Ответить
Вчера, 15:17
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