ФНС: С 1 июля малая торговля и общепит перейдут на онлайн-кассы
С 1 июля текущего года малая торговля и общепит перейдут на онлайн кассы. По информации от представителей Федеральной налоговой службы, таким методом будет можно с большей точностью отслеживать уровень дохода предприятий и соблюдение законодательства.
Глава ведомства Михаил Мишустин рассказал, что информационные технологии уже давно повсеместно используются на Западе. Онлайн кассы дадут возможность сразу передавать в налоговые органы сведения обо всех покупках. Всего в России зарегистрировано около 1,6 миллиона предприятий малого бизнеса, занимающихся торговлей и общепитом. Только 10 процентов из них производят обслуживание по электронному расчету. Ежедневно формируется около 100 миллионов чеков, которые в современном мире не имеют никакого смысла.
«Важное значение также имеет и маркировка дорогостоящих товаров, которая даст возможность противодействовать контрабанде и другим противозаконным действиям. Сведения о реализации и приобретении сразу поступят в ФНС. Подобное нововведение существенно облегчит и процесс заполнения налоговых деклараций», - рассказал Мишустин. По словам чиновника, на первых этапах система онлайн касс будет работать в тестовом режиме.
Глава ведомства Михаил Мишустин рассказал, что информационные технологии уже давно повсеместно используются на Западе. Онлайн кассы дадут возможность сразу передавать в налоговые органы сведения обо всех покупках. Всего в России зарегистрировано около 1,6 миллиона предприятий малого бизнеса, занимающихся торговлей и общепитом. Только 10 процентов из них производят обслуживание по электронному расчету. Ежедневно формируется около 100 миллионов чеков, которые в современном мире не имеют никакого смысла.
«Важное значение также имеет и маркировка дорогостоящих товаров, которая даст возможность противодействовать контрабанде и другим противозаконным действиям. Сведения о реализации и приобретении сразу поступят в ФНС. Подобное нововведение существенно облегчит и процесс заполнения налоговых деклараций», - рассказал Мишустин. По словам чиновника, на первых этапах система онлайн касс будет работать в тестовом режиме.
Автор: Махов Артем