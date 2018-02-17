Бехати Принслу и Адам Левин стали родителями во второй раз
По данным западных СМИ, 28-летняя модель Бехати Принслу и 38-летний музыкант Адам Левин стали родителями во второй раз. Первенец у них родился 17 месяцев назад.
Принслу родила девочку, которую родители назвали Гео Гордж. По словам источника из окружения звездной семьи, Левин пообещал взять паузу в шоу «Голос», чтобы помочь супруге с малышкой. Официально о рождении ребенка не сообщается. Вполне вероятно, что родители сами сообщат об этом в Instagram, как сделали это в сентябре, когда объявили о том, что ждут ребенка.
Принслу родила девочку, которую родители назвали Гео Гордж. По словам источника из окружения звездной семьи, Левин пообещал взять паузу в шоу «Голос», чтобы помочь супруге с малышкой. Официально о рождении ребенка не сообщается. Вполне вероятно, что родители сами сообщат об этом в Instagram, как сделали это в сентябре, когда объявили о том, что ждут ребенка.
Автор: Сергей Сидорин