Ученые предложили предсказывать извержения с помощью инфразвука
Исследователи из Университета штата Айдахо в Бойсе и Стэнфордского университета установили, что инфразвук можно использовать для предсказания извержений вулканов. По словам специалистов, соответствующие сигналы были неоднократно зафиксированы перед масштабными инцидентами.
Ученые проанализировали активность Вильяррика в Чили. Расположенные по его периметру мониторинговые станции постоянно фиксировали инфразвуковые сигналы, поступающие из недр Земли. По словам специалистов, активность вулкана начинается в его эпицентре, ввиду чего звуки на низких частотах достигают поверхности быстрее, чем сигналы в высоком диапазоне.
Совместив данные об инфразвуке, газоанализаторов и показания сейсмических детекторов, исследователи создали алгоритм, способный с точностью до нескольких десятков минут определять время начала извержения вулкана. По словам ученых, в 95 процентах случаев данные оказались верными.
Инфразвук распространяется во все стороны от источника, в отличие от сигналов в верхнем диапазоне, идущих направленно. При извержении в земной коре происходят определенные процессы, которые можно отслеживать посредством мониторинговых систем.
Ученые проанализировали активность Вильяррика в Чили. Расположенные по его периметру мониторинговые станции постоянно фиксировали инфразвуковые сигналы, поступающие из недр Земли. По словам специалистов, активность вулкана начинается в его эпицентре, ввиду чего звуки на низких частотах достигают поверхности быстрее, чем сигналы в высоком диапазоне.
Совместив данные об инфразвуке, газоанализаторов и показания сейсмических детекторов, исследователи создали алгоритм, способный с точностью до нескольких десятков минут определять время начала извержения вулкана. По словам ученых, в 95 процентах случаев данные оказались верными.
Инфразвук распространяется во все стороны от источника, в отличие от сигналов в верхнем диапазоне, идущих направленно. При извержении в земной коре происходят определенные процессы, которые можно отслеживать посредством мониторинговых систем.
Автор: Махов Артем