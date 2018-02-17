Ученые: Человечество оптимистично воспримет новость о существовании инопланетян
В случае, если бы появились подтверждения существования инопланетян, человечество восприняло бы эту новость оптимистично. Такое мнение озвучил американский эксперт Майкл Варнум, представляющий Университета штата Аризона.
Ученые провели ряд исследований и анализов, вовлекая в процесс публикации в газетах, связанные с инопланетными жителями, и изучая при этом реакцию со стороны общественности. Язык в статьях разных лет, начиная с конца 1990-х и до современности, выражал скорее очевидно положительные эмоции по отношению к возможности существования внеземной жизни, нежели отрицательные.
Кроме того, в одной из организованных исследователями работ приняли непосредственное участие порядка 500 добровольцев, которых попросили в специальных анкетах выразить свою вероятную реакцию в случае, если бы они узнали, что жизнь на других планетах существует. В итоге оказалось, что большинство респондентов отнеслись бы к таким новостям положительным образом, видя в этом массу возможностей для человечества.
Ученые провели ряд исследований и анализов, вовлекая в процесс публикации в газетах, связанные с инопланетными жителями, и изучая при этом реакцию со стороны общественности. Язык в статьях разных лет, начиная с конца 1990-х и до современности, выражал скорее очевидно положительные эмоции по отношению к возможности существования внеземной жизни, нежели отрицательные.
Кроме того, в одной из организованных исследователями работ приняли непосредственное участие порядка 500 добровольцев, которых попросили в специальных анкетах выразить свою вероятную реакцию в случае, если бы они узнали, что жизнь на других планетах существует. В итоге оказалось, что большинство респондентов отнеслись бы к таким новостям положительным образом, видя в этом массу возможностей для человечества.
Автор: Марина Вебер