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Китай начал поставлять фрукты и овощи в Россию и Беларусь
Россия и Беларусь начали получать китайские фрукты и овощи, продукция поступает по железнодорожному маршруту, проходящему между городом Линьи и Минском, он заработал с 16 февраля, об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Китай начал поставлять фрукты и овощи в Россию и Беларусь

Согласно ранее заключенных контрактов, плодоовощная продукция поставляется компаниям, проявивших интерес в приобретении фруктов и овощей из Азии. Производители из КНР заинтересованы в экспорте в Беларусь и Россию, уже отправлена первая партия груза, состоящего из 26 тонн чеснока и 26 тонн яблок. Чжан Шаньцюань, менеджер компании-производителя Yiyuan Country, сообщил в масс-медиа об изменении маршрута поставок. Согласно логистической схемы, транспортировка яблок их предприятия по морскому пути занимала достаточно много времени, увеличивая основные и прочие расходы.

После открытия перевозок по железной дороге появилась возможность выйти на высокий уровень поставок. Согласно планов Yiyuan Country, на территории России планируется построить крупный склад, ежегодно на рынок страны предполагается ввозить более 30 тыс. тонн яблок.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 14:35
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