В Омске у автовокзала произошло массовое ДТП
В Омске на повороте к автовокзалу произошло масштабное ДТП. По информации от местных изданий, в результате инцидента никто не пострадал.
Авария произошла сегодня в утреннее время на улице Лукашевича. По словам очевидцев, автомобиль марки Mercedes совершал поворот, но не заметил идущее на встречу другое транспортное средство. В итоге произошло столкновение, в ходе которого машины откинуло на центр проезжей части.
На фотографиях с места масштабного происшествия видно, что автомобили получили серьезные повреждения. В полиции Омска пока никак не прокомментировали инцидент.
Авария произошла сегодня в утреннее время на улице Лукашевича. По словам очевидцев, автомобиль марки Mercedes совершал поворот, но не заметил идущее на встречу другое транспортное средство. В итоге произошло столкновение, в ходе которого машины откинуло на центр проезжей части.
На фотографиях с места масштабного происшествия видно, что автомобили получили серьезные повреждения. В полиции Омска пока никак не прокомментировали инцидент.
Автор: Махов Артем