В Петербурге младенец задохнулся в упаковке из-под подгузников
В правоохранительных органах сообщили, что в Санкт-Петербурге на улице нашли задушенного младенца. У него на голове был надет полиэтиленовый пакет из-под подгузников.
Труп ребенка был найден 16 февраля в квартире на Союзном проспекте в Невском районе города. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели ребенка. Отмечается, что на теле не было выявлено следов насильственных действий.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Семья, где рос ребенок, на учете в правоохранительных органах не состояла.
Труп ребенка был найден 16 февраля в квартире на Союзном проспекте в Невском районе города. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели ребенка. Отмечается, что на теле не было выявлено следов насильственных действий.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Семья, где рос ребенок, на учете в правоохранительных органах не состояла.
Автор: Сергей Сидорин