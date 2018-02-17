На “зебре” в Волгограде водитель Daewoo сбил 13-летнюю школьницу
На юге Волгограда водитель авто Daewoo сбил 13-летнюю школьницу, что произошло на пешеходной “зебре”. С многочисленными травмами потерпевшего подростка госпитализировали в больницу, где девочка остается до сих пор.
Инцидент имел место в 18:05 часов пятницы, 16 февраля, в Кировском районе города. Предположительно, 13-летняя школьница пыталась пересечь проезжую часть на улице 64-й Армии. При этом дорогу девочка переходила по пешеходной “зебре” на зеленый сигнал светофора. Однако соблюдение подростком ПДД не остановило водителя Daewoo Tacuma, направлявшегося в сторону Красноармейского района. Авто на скорости сбило школьницу, вследствие чего она получила ряд травм и была доставлена в медучреждение.
Сейчас пострадавшему подростку оказывается необходимая помощь, но данные о характере повреждений не уточняются. Кроме того, сотрудники органов правопорядка Волгограда по факту указанного инцидента проводят соответствующую проверку, а затем может утверждаться процессуальное решение.
Инцидент имел место в 18:05 часов пятницы, 16 февраля, в Кировском районе города. Предположительно, 13-летняя школьница пыталась пересечь проезжую часть на улице 64-й Армии. При этом дорогу девочка переходила по пешеходной “зебре” на зеленый сигнал светофора. Однако соблюдение подростком ПДД не остановило водителя Daewoo Tacuma, направлявшегося в сторону Красноармейского района. Авто на скорости сбило школьницу, вследствие чего она получила ряд травм и была доставлена в медучреждение.
Сейчас пострадавшему подростку оказывается необходимая помощь, но данные о характере повреждений не уточняются. Кроме того, сотрудники органов правопорядка Волгограда по факту указанного инцидента проводят соответствующую проверку, а затем может утверждаться процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер