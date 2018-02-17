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exclusive / Криминал

Житель Архангельска прикинулся женщиной и хотел зарезать бывшую жену
В Московской области 41-летний житель Архангельска прикинулся женщиной, чтобы зарезать бывшую жену. В результате он совершил покушение на ее нового мужа.

Житель Архангельска прикинулся женщиной и хотел зарезать бывшую жену


Жена 41-летнего мужчины влюбилась в 37-летнего жителя Подмосковья, за которого потом вышла замуж. Бывший муж не знал номер телефона и адреса проживания новой семейной пары. Он очень скучал по своим детям и вынашивал план мщения, чтобы его реализовать, мужчина искал бывшую жену в Интернете.

Злоумышленнику однажды попалось объявление о продаже туфель, которое она разместила. Он назначил встречу под видом заинтересованной покупательницы. На поезде приехал в нужный город и поселился в сдаваемой квартире, купил большой кухонный нож и наблюдал за местом встречи из продуктового магазина. 7 августа 2017 года он напал на 37-летнего мужчину, который пришел продавать туфли вместо своей жены. Преступник сзади нанес удары ножом, затем повалил пострадавшего и продолжил бить на земле. Его спас мужчина, куривший на балконе, он задержал ревнивца до приезда полиции.

На суде житель Архангельска частично признал свою вину, но добавил, что находился под аффектом после того, как увидел пострадавшего. Следственные органы опровергли это заявление, доказав, что действия носили осознанный характер. Обвиняемый получил 6 лет колонии строгого режима.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 15:00
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