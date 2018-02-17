Mercedes-Benz назвал стоимость нового внедорожника G-class для России
Mercedes-Benz озвучил цену внедорожника G-class, предназначенного для эксплуатации на территории РФ. Машина будет производиться в одной комплектации, новая версия G500 обойдется россиянам в 8,95 млн рублей.
По планам западногерманского производителя, массовое производство и поставки в РФ модели G500 входит в маркетинговый план 2018 года. Предыдущее поколение автомобиля предлагалось у дилеров за 8,38 млн рублей. Mercedes-Benz G-class представили ранее на детройтском автосалоне, машина имеет более крупные размеры, но в целом, считают эксперты, дизайн модели по-прежнему узнаваем. Длина новинки составляет 4715 мм, это больше на 53 мм, чем у прежней генерации внедорожника. Ширина возросла на 121 мм, достигнув 1881 мм. При строительстве кузова инженеры использовали лёгкие материалы, в результате вес новинки снизился на 170 кг.
Пятое поколение G-class построено на иной раме, модель имеет не разрезной мост с четырьмя продольными рычагами и тягой Панара. Установлена новая задняя подвеска, под капотом машины расположен V-образный 8-цилиндровый 4,0-литровый битурбированный мотор мощностью 420 л. с.
По планам западногерманского производителя, массовое производство и поставки в РФ модели G500 входит в маркетинговый план 2018 года. Предыдущее поколение автомобиля предлагалось у дилеров за 8,38 млн рублей. Mercedes-Benz G-class представили ранее на детройтском автосалоне, машина имеет более крупные размеры, но в целом, считают эксперты, дизайн модели по-прежнему узнаваем. Длина новинки составляет 4715 мм, это больше на 53 мм, чем у прежней генерации внедорожника. Ширина возросла на 121 мм, достигнув 1881 мм. При строительстве кузова инженеры использовали лёгкие материалы, в результате вес новинки снизился на 170 кг.
Пятое поколение G-class построено на иной раме, модель имеет не разрезной мост с четырьмя продольными рычагами и тягой Панара. Установлена новая задняя подвеска, под капотом машины расположен V-образный 8-цилиндровый 4,0-литровый битурбированный мотор мощностью 420 л. с.
Автор: Семен Зайцев