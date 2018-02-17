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Звезда соцсетей из Воронежа опубликовала откровенные фото
Ирина Иванова, уроженка Воронежа, которая сейчас живет в Штатах, снялась в откровенной фотосессии. Звезда соцсетей с большим бюстом, решила показать свое обнаженное тело.
Звезда соцсетей из Воронежа опубликовала откровенные фото

Модель выложила фото, на которых она позирует без одежды, прикрываясь стеной дома. На другом снимке девушка показала ягодицы, лежа на животе. От этих фотографий поклонники брюнетки пришли в восторг. Иванова собрала массу лайков и комментариев. Фолловеры признаются ей в любви, а также просят радовать и в будущем подобными снимками.

Раньше модель поздравила всех с праздниками прыгающей грудью. Под композицию Jingle Bells Иванова потрясла грудью в бикини, снимая процесс на видео.

Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 15:30
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