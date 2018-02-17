Ольга Бузова выступила в Смоленске на international fashion festival
У Ольги Бузовой состоялось выступление в Смоленске в рамках фестиваля international fashion. Мероприятие проходило вчера в рамках конкурса «Русская краса-2018». Певица исполняла собственные песни, появившись на сцене в откровенном ярко красном платье.
Перед началом своего выступления Бузова обратилась к зрителям с приветствием и благодарственными словами за возможность выступить перед ними. Далее певица исполнила два своих хита.
После выступления певицу буквально засыпала цветами мужская половина фанатов. Сама Бузова призналась, что концерт ей понравился, и она с радостью приедет выступить еще.
Перед началом своего выступления Бузова обратилась к зрителям с приветствием и благодарственными словами за возможность выступить перед ними. Далее певица исполнила два своих хита.
После выступления певицу буквально засыпала цветами мужская половина фанатов. Сама Бузова призналась, что концерт ей понравился, и она с радостью приедет выступить еще.
Автор: Сёмина Виктория