Обложку глянцевого журнала впервые украсила бикини-модель без ноги
Бренна Хукаби, американская спортсменка и участница Паралимпийских игр, украсила собой обложку журнала Sport illustrated. Она стала первой бикини-моделью без ноги, попавшей на обложку глянца.
В 14 лет Хукаби поставили диагноз “рак кости”, и из-за осложнений врачам пришлось пойти на ампутацию ноги девушки. Спустя четыре года ей удалось одолеть болезнь, и даже отсутствие правой нижней конечности не мешает теперь уже 22-летней модели радоваться жизни. Более того, ампутацию она считает своего рода “перерождением”, когда для нее открылось множество новых шансов и возможностей.
Сейчас Бренна Хукаби достаточно активно занимается спортом, а именно сноубордингом, выступая в составе сборной США и защищая честь страны на Олимпиаде. Также она смогла украсить собой обложку глянца, позируя с протезом вместо ноги, будучи при этом облаченной в бикини. Своим примером девушка вдохновляет многих не сдаваться и всегда достигать цели. Кроме того, модель имеет мужа и ребенка, убеждая, что абсолютно счастлива.
В 14 лет Хукаби поставили диагноз “рак кости”, и из-за осложнений врачам пришлось пойти на ампутацию ноги девушки. Спустя четыре года ей удалось одолеть болезнь, и даже отсутствие правой нижней конечности не мешает теперь уже 22-летней модели радоваться жизни. Более того, ампутацию она считает своего рода “перерождением”, когда для нее открылось множество новых шансов и возможностей.
Сейчас Бренна Хукаби достаточно активно занимается спортом, а именно сноубордингом, выступая в составе сборной США и защищая честь страны на Олимпиаде. Также она смогла украсить собой обложку глянца, позируя с протезом вместо ноги, будучи при этом облаченной в бикини. Своим примером девушка вдохновляет многих не сдаваться и всегда достигать цели. Кроме того, модель имеет мужа и ребенка, убеждая, что абсолютно счастлива.
Автор: Марина Вебер