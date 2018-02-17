Красноярский школьник своим пением до слёз растрогал жюри конкурса "Голос. Дети"
Школьник из Красноярска до слез растрогал жюри нового сезона «Голос. Дети». В итоге молодой человек попал в команду Пелагеи.
Антон Мельников дебютировал в третьем выпуске пятого сезона шоу. По словам родителей участника из Красноярска, он готовился к выступлению на протяжении нескольких недель. Мальчик исполнил песню «Мама», после чего к нему повернулись Пелагея и Баста. Юный артист долгое время не мог выбрать наставника, после чего остановился на первой.
«Я хочу, чтобы все мамы радовались от того, как я пою. Нужно стараться делать мир только лучше и радовать родителей», - рассказал мальчик в интервью для Первого канала. По словам Пелагеи, она давно не слышала такого трогательного исполнения композиции, ввиду чего даже начала плакать.
По состоянию на третий выпуск команды Валерия Меладзе, Басты и Пелагеи заполнены на треть. В настоящее время дети, прошедшие предварительный отбор, готовятся к выступлениям. Артисты отметили, что пятый сезон стал самым плодотворным, так как почти каждый конкурсант обладает уникальными вокальными способностями. Имя победителя финального баттла буде объявлено 13 апреля.
Антон Мельников дебютировал в третьем выпуске пятого сезона шоу. По словам родителей участника из Красноярска, он готовился к выступлению на протяжении нескольких недель. Мальчик исполнил песню «Мама», после чего к нему повернулись Пелагея и Баста. Юный артист долгое время не мог выбрать наставника, после чего остановился на первой.
«Я хочу, чтобы все мамы радовались от того, как я пою. Нужно стараться делать мир только лучше и радовать родителей», - рассказал мальчик в интервью для Первого канала. По словам Пелагеи, она давно не слышала такого трогательного исполнения композиции, ввиду чего даже начала плакать.
По состоянию на третий выпуск команды Валерия Меладзе, Басты и Пелагеи заполнены на треть. В настоящее время дети, прошедшие предварительный отбор, готовятся к выступлениям. Артисты отметили, что пятый сезон стал самым плодотворным, так как почти каждый конкурсант обладает уникальными вокальными способностями. Имя победителя финального баттла буде объявлено 13 апреля.
Автор: Махов Артем