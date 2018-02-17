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Новое исследование Йеллостоуна позволило сделать сенсационное открытие
Ученые из Университета Иллинойса под руководством Лицзюнь Лю исследовали вулкан Йеллоустоун при помощи суперкомпьютера Blue Waters. Это позволило сделать сенсационное открытие, хотя специалисты получили много вопросов.

Новое исследование Йеллостоуна позволило сделать сенсационное открытие


Ученые всегда думали, что магматические резервуары кальдеры питаются потоками лавы из плюма, и этот источник магмы – основной. Теперь же компьютерная модель вулкана показала, что к сосуду плюм не имеет никакого отношения, так как отрезан от него плитой.

Эксперты стараются понять, откуда супервулкан черпал магму во время извержения 640 000 лет тому назад, если источник был заблокирован плитой Фараллон. Ученые призывают всех срочно начать искать ключ к извержению.

Западные СМИ объяснили случившееся по-своему. Если источник питания отрезан, то не стоит и бояться, уверены они. Сейсмологи же считают этот факт опасным. По их словам, теперь происходящие внутри кальдеры процессы скрыты, а значит, извержение может начаться в любое время.
По данным Геологической службы за последний день в Йеллоустоне случилось 12 землетрясений. Максимальная магнитуда достигла 2,6 баллов.

Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 15:50
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