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NASA: К Земле движется астероид размером с Букингемский дворец
В NASA сообщили, что к Земле приближается огромный астероид 2017 VR12, размером с Букингемский дворец. Ученые заметили его еще в прошлом году.

NASA: К Земле движется астероид размером с Букингемский дворец


Ближе всего к планете объект приблизится 7 марта. Его ширина составляет 470 метров, а площадь – более 55 гектаров, что сопоставимо с главным дворцом Великобритании и прилегающим парком. Скорость полета астероида составляет около 20 километров в секунду. Специалисты NASA отмечают, что траектория его полета не угрожает Земле. Если бы он упал на поверхность планеты, то смог бы уничтожить многомиллионный город. Размеры кратера от его падения составили бы два километра в диаметре, а освобожденная энергия по мощности превысила бы взрыв ядерного оружия.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 февраля к Земле приблизился метеорит, размером с многоэтажку.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 16:00
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