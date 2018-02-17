Разработчики подарят один биткоин первому, кто пройдёт MonteCrypto: The Bitcoin Enigma
Разработчики студии Gem Rose Accent рассказали, что собираются подарить один биткоин тому, кто сможет пройти головоломку MonteCrypto: The Bitcoin Enigma. В настоящее время игра доступна для бесплатного скачивания на Steam.
Представители Gem Rose Accent отметили, что игра представляет собой головоломку в стиле Giza, однако имеет массу дополнительных заданий. MonteCrypto будет распространяться до того момента, пока один игрок не пройдет ее полностью. По словам разработчиков, таким методом они хотят привлечь внимание к другой продукции.
«Игра достаточно проста, но ее смогут пройти только обладатели высокого уровня интеллекта. Простое везение здесь не сможет помощь, так как большей части пользователей придется часами или даже сутками решать задачи и квесты, представленные в головоломке», - рассказали разработчики.
Пользователи Steam смогут оставлять подсказки друг другу. В случае, если игроку удастся пройти все 24 загадки, его перенесут на второй этап, в котором ему придется расшифровать пароль от виртуального кошелька с биткоином.
Представители Gem Rose Accent отметили, что игра представляет собой головоломку в стиле Giza, однако имеет массу дополнительных заданий. MonteCrypto будет распространяться до того момента, пока один игрок не пройдет ее полностью. По словам разработчиков, таким методом они хотят привлечь внимание к другой продукции.
«Игра достаточно проста, но ее смогут пройти только обладатели высокого уровня интеллекта. Простое везение здесь не сможет помощь, так как большей части пользователей придется часами или даже сутками решать задачи и квесты, представленные в головоломке», - рассказали разработчики.
Пользователи Steam смогут оставлять подсказки друг другу. В случае, если игроку удастся пройти все 24 загадки, его перенесут на второй этап, в котором ему придется расшифровать пароль от виртуального кошелька с биткоином.
Автор: Махов Артем