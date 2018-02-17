Под Петербургом автобус "Ласточка" с иностранными туристами столкнулся с поездом
Под Санкт-Петербургом произошло столкновение автобуса, перевозившего иностранных туристов, и поезда. По данным от отечественных массмедиа, в результате указанного ДТП есть пострадавшие.
Согласно предоставляемым источниками сведениям, данное происшествие зафиксировано на территории Ленинградской области в субботу, 17 февраля. Предварительно, на перегоне между станциями Зеленогорск и Рощино пассажирский автобус не смог разминуться с поездом. При этом пока отсутствуют официальные сведения о том, что именно послужило причиной инцидента, а также не уточняется, при каких обстоятельствах он произошел.
Информационные ведомства делятся сведениями о том, что в результате аварии пострадали по меньшей мере двое граждан, но о характере их травм ничего неизвестно. Сейчас детали произошедшего устанавливаются соответствующими органами, также на месте ведут активную работу экстренные службы Ленобласти.
Согласно предоставляемым источниками сведениям, данное происшествие зафиксировано на территории Ленинградской области в субботу, 17 февраля. Предварительно, на перегоне между станциями Зеленогорск и Рощино пассажирский автобус не смог разминуться с поездом. При этом пока отсутствуют официальные сведения о том, что именно послужило причиной инцидента, а также не уточняется, при каких обстоятельствах он произошел.
Информационные ведомства делятся сведениями о том, что в результате аварии пострадали по меньшей мере двое граждан, но о характере их травм ничего неизвестно. Сейчас детали произошедшего устанавливаются соответствующими органами, также на месте ведут активную работу экстренные службы Ленобласти.
Автор: Марина Вебер